Schützenmuseum in Bern erneuert Dauerausstellung nach 85 Jahren

Keystone-SDA

Das Schweizer Schützenmuseum in Bern eröffnet am Samstag (1. November) seine neue Dauerausstellung "Gut in Schuss". Die modernisierte Schau verknüpfe Sport, Geschichte und Tradition auf interaktive Weise, teilte das Haus am Donnerstag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ausstellung richtet sich an Sportinteressierte, Familien, Schulklassen sowie Touristinnen und Touristen. «Wir zeigen nicht einfach alte Gewehre, sondern erzählen, was das Schützenwesen für die Schweiz bedeutet», sagte Museumsdirektorin Franziska Karlen gemäss Mitteilung.

Thematisiert wird etwa die Tradition der Schützenvereine, ihre Rolle bei der Entwicklung des Bundesstaats sowie Erfolge im Spitzen- und Breitensport. Besucherinnen und Besucher können sich im Armbrustschiessen versuchen oder einen Gewehrlauf reinigen. Zudem steht die Luftgewehranlage bereit, die früher im Modegeschäft Kleider Frey betrieben wurde.

Das Gebäude im Heimatstil wurde 1939 eröffnet und über 85 Jahre kaum verändert. Die historischen Vitrinen und architektonischen Elemente sind nun ins neue Ausstellungskonzept integriert. Neben 700 Jahren Schützen- und Schweizer Geschichte behandelt die Schau auch aktuelle Herausforderungen des Schiesssports wie Umweltauflagen, Lärmschutz oder gesellschaftliche Debatten um Waffenbesitz.

Das Schützenmuseum ist Teil des Museumsquartiers im Berner Kirchenfeld.