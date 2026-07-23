Schachtdeckel auf der A6 zwischen Lyss und Schönbühl werden ersetzt

Keystone-SDA

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Auf der Autobahn A6 zwischen Lyss-Süd und Schönbühl werden in den kommenden Monaten rund 2000 Schachtabdeckungen ersetzt. Deswegen kommt es ab Ende Juli zu Sperrungen einzelner Spuren, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Viele der Schächte für die Strassenentwässerung und für elektrische Anlagen sowie Kontroll- und Zugangsschächte sind in einem schlechten Zustand. Sie können nicht mehr geöffnet werden, was Kontrollen und Unterhaltsarbeiten erschwert, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Die Bauarbeiten beginnen am 27. Juli und dauern voraussichtlich bis zum 9. November. Gearbeitet wird tagsüber zwischen 08.00 und 16.00 Uhr.

Die bestehenden Schachtabdeckungen und der Belag rund um die Abdeckungen müssen entfernt und neues Material eingebaut werden. Im jeweiligen Arbeitsbereich wird entweder die Normal- oder die Überholspur gesperrt. Der Verkehr kann die Strecke aber weiterhin befahren.