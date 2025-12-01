Schaffhausen fördert Kita-Besuch von Kindern mit Behinderung

Keystone-SDA

Eltern von Kindern mit Behinderung erhalten im Kanton Schaffhausen künftig finanzielle Unterstützung für den Besuch einer Kita. Dadurch sollen die betroffenen Familien entlastet werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Kantonsrat hat der Vorlage am Montag ohne Gegenstimme zugestimmt. Mit der Vorlage wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Kita-Besuch von Kindern mit speziellen Bedürfnissen finanziell zu unterstützen. Damit soll die Integration dieser Kinder gefördert und gleichzeitig die Eltern entlastet werden.

Mit der finanziellen Unterstützung soll der Mehraufwand bezahlt werden, den Kinderbetreuungseinrichtungen bei der Betreuung von Kindern mit speziellen Bedürfnissen haben.

Die entsprechende Unterstützung sollen auch Eltern erhalten, die keiner Arbeit nachgehen. Auch sie sollen vorübergehend von der anspruchsvollen Betreuung entlastet werden.

Umstrittene Kosten

Umstritten war im Kantonsrat, wie hoch die voraussichtlichen Kosten für den Kanton sein werden. Die Vorlage geht von rund 25 Kindern aus und beziffert die jährlichen Kosten auf 320’000 Franken pro Jahr. Im Rat wurde die Befürchtung geäussert, dass es deutlich mehr sein könnten.

Um die Unterstützung zu erhalten, muss für das betreffende Kind entweder eine medizinische Diagnose oder ein heilpädagogischer Abklärungsbericht vorliegen.