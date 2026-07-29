Schaffhausen verhängt absolutes Feuerverbot

Keystone-SDA

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Der Kanton Schaffhausen hat ein absolutes Feuerverbot verhängt. Dieses gilt ab Donnerstag und verbietet auch das Benutzen eines Holzkohlegrills. Die Waldbrandgefahr wird als sehr gross eingeschätzt.

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(Keystone-SDA) Wegen der hohen Temperaturen sowie den ausbleibenden Niederschlägen spitzt sich die Waldbrandgefahr im ganzen Kanton Schaffhausen weiter zu, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte.

Erlaubt bleiben einzig Elektro- und Gasgrills im Siedlungsgebiet. Diese müssen aber auf sicherem Untergrund stehen und dürfen nur mit Vorsicht eingesetzt werden.

Nicht erlaubt ist am 1. August auch Feuerwerk. Wer sich nicht daran hält, kann gebüsst werden. Der Kanton sagte vor kurzem schon das beliebte Rheinfall-Feuerwerk am 31. Juli ab.