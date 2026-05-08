Schaffhausen will Mammographie-Screening einführen

Keystone-SDA

Der Kanton Schaffhausen hat den Ausbau verschiedener Gesundheitsangebote angekündigt. Die Massnahmen umfassen ein neues Brustkrebs-Screening, professionelle Hilfe für Gewaltopfer sowie ein kantonales Ersthelfer-System.

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(Keystone-SDA) Der Schaffhauser Regierungsrat beantragt 1,285 Millionen Franken für ein achtjähriges Mammographie-Programm, wie er am Freitag mitteilte. Ab Ende 2026 können Frauen zwischen 50 und 74 Jahren alle zwei Jahre zur freiwilligen Vorsorge.

Zudem steht Gewaltbetroffenen im Kantonsspital neu ein Dienst für Forensic Nurses zur Verfügung. Fachpersonen sichern dabei Spuren niederschwellig und ohne sofortige Anzeigepflicht.

Zudem baut der Kanton ein Netz aus rund 250 freiwilligen «First Respondern» auf. Diese leisten bei Herznotfällen Erste Hilfe, bis die Ambulanz eintrifft.