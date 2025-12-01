Schaffhauser Gemeinden erhalten mehr Geld für Hochwasserschutz

Keystone-SDA

Die Schaffhauser Gemeinden erhalten künftig mehr Geld vom Kanton für Hochwasserschutz-Projekte. Der Kantonsrat hat einer entsprechenden Änderung des Wasserwirtschaftsgesetzes zugestimmt.

(Keystone-SDA) Die stärkere Unterstützung der Gemeinden beim Hochwasserschutz war nicht umstritten. Der Schaffhauser Kantonsrat stimmte der Änderung am Montagnachmittag ohne Gegenstimme zu.

An Massnahmen zum baulichen Hochwasserschutz bezahlt der Kanton neu Beiträge von 40 bis 80 Prozent der Kosten. Für Projekte zur Gewässerrevitalisierung werden Beiträge zwischen 60 und 80 Prozent geleistet.

Der kantonale Beitrag an Hochwasserschutzprojekte wurde erst 2021 eingeführt und betrug maximal 25 Prozent. Zudem bezahlt der Bund 35 Prozent an die Projekte. Mit diesen Beiträgen waren einzelne Projekte für die Gemeinden aber finanziell kaum tragbar.

Im Kanton Schaffhausen gab es in den vergangenen Jahren mehrere Hochwasser-Ereignisse mit teils beträchtlichen Schäden. So trat im Juli 2021 in Schleitheim der Dorfbach über die Ufer und verursachte Schäden in der Höhe von rund 7 Millionen Franken. Im August 2024 verursachte ein Hochwasser im Klettgau Schäden in der Höhe von rund 5 Millionen Franken. Betroffen waren vor allem Hallau und Oberhallau.