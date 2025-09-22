The Swiss voice in the world since 1935
Schaffhauser Kantonsrat wählt Thomas Peter zum ersten Ombudsmann

Keystone-SDA

Der Schaffhauser Kantonsrat hat erstmals einen Ombudsmann gewählt. Der 64-jährige Jurist Thomas Peter wird die neue Ombudsstelle des Kantons Schaffhausen aufbauen und leiten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schaffhauser Kantonsrat wählte Peter am Montag mit 55 Stimmen. Peter arbeitet derzeit als Verwaltungsdirektor der Stadt Kloten. Diese Stelle wird er altershalber aufgeben und ab Anfang 2026 dem Kanton Schaffhausen als Ombudsmann zur Verfügung stehen.

Die Stimmberechtigten sagten im Mai Ja zu einer Ombudsstelle für die Verwaltungen des Kantons und der Schaffhauser Gemeinden. Sie soll bei Konflikten zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern und Behörden vermitteln. Sie kann Auskünfte erteilen und beraten, Sachverhalte überprüfen und Empfehlungen abgeben.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

