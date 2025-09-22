Schaffhauser Kantonsrat wählt Thomas Peter zum ersten Ombudsmann
Der Schaffhauser Kantonsrat hat erstmals einen Ombudsmann gewählt. Der 64-jährige Jurist Thomas Peter wird die neue Ombudsstelle des Kantons Schaffhausen aufbauen und leiten.
(Keystone-SDA) Der Schaffhauser Kantonsrat wählte Peter am Montag mit 55 Stimmen. Peter arbeitet derzeit als Verwaltungsdirektor der Stadt Kloten. Diese Stelle wird er altershalber aufgeben und ab Anfang 2026 dem Kanton Schaffhausen als Ombudsmann zur Verfügung stehen.
Die Stimmberechtigten sagten im Mai Ja zu einer Ombudsstelle für die Verwaltungen des Kantons und der Schaffhauser Gemeinden. Sie soll bei Konflikten zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern und Behörden vermitteln. Sie kann Auskünfte erteilen und beraten, Sachverhalte überprüfen und Empfehlungen abgeben.