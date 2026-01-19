Schaffhauser Kantonsrat will keine zusätzliche Hilfe für Gaza

Keystone-SDA

Der Kanton Schaffhausen wird keine zusätzliche humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen leisten. Der Kantonsrat hat einen entsprechenden Vorstoss deutlich abgelehnt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das von der SP eingereichte Postulat wurde an der Sitzung am Montag mit 37:18 Stimmen abgelehnt. SP und Grüne unterstützten den Vorstoss. Das Postulat forderte einen «substanziellen Beitrag» für mehr Nothilfe für die leidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen.

Der Schaffhauser Regierungsrat spendete bereits im November einen Beitrag von 45’000 Franken aus dem Lotteriegewinnfonds. Der Regierungsrat sei sich der weiterhin dramatischen Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen bewusst, sagte der zuständige Regierungsrat Dino Tamagni (SVP). Trotzdem empfahl der Regierungsrat das Postulat zur Ablehnung.