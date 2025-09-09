The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Schaffhauser Regierung erwartet 50 Millionen Minus im Budget 2026

Keystone-SDA

Der Schaffhauser Regierungsrat rechnet im Budgetentwurf 2026 mit einem Defizit von knapp 50 Millionen Franken. Steuererhöhungen sind nicht vorgesehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Minus von 49,6 Millionen Franken entspricht praktisch dem Stand des Vorjahresbudgets, wie die Schaffhauser Finanzdirektorin Cornelia Stamm Hurter (SVP) am Dienstag bei der Präsentation des Budgets sagte. Der erwartete Ertrag liegt mit 1,063 Milliarden Franken erstmals über einer Milliarde Franken.

Trotz des negativen Ergebnisses plant die Schaffhauser Regierung keine Steuererhöhungen. Im Rahmen eines Standortförderungspakets sind sogar weitere punktuelle Steuersenkungen geplant. Wie in den Vorjahren sollen zudem Rückstellungen für die erwarteten Zahlungen an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) in gebildet werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft