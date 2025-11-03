Schaffhauser Regierung soll ÖV-Ticket-Integration prüfen

Keystone-SDA

Der Schaffhauser Regierungsrat soll prüfen, wie Tickets für den öffentlichen Verkehr in die Eintrittstickets öffentlicher Veranstaltungen integriert werden können. Der Kantonsrat hat einen entsprechenden Vorstoss knapp angenommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Kantonsrat stimmte dem von SP, GLP und Grünen eingereichten Postulat am Montag mit 30 zu 28 Stimmen zu. Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte der bürgerlichen Parteien lehnten den Vorstoss mehrheitlich ab.

Das Postulat fordert, dass bei den Tickets für Veranstaltungen im Kanton Schaffhausen ein ÖV-Ticket zum Veranstaltungsort inbegriffen ist. Als Beispiele werden im Vorstoss etwa die traditionellen Herbstfeste im Klettgau genannt, die jeweils tausende Besucherinnen und Besucher anziehen. Viele davon reisen mit dem Auto an. Durch die Ticket-Integration sollen die Strassen sowie die Parkplätze vor Ort entlastet werden.