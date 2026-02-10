The Swiss voice in the world since 1935
Schaffhauser Stimmberechtigte bekommen neu Couverts für Stimmzettel

Keystone-SDA

An der kommenden Volksabstimmung vom 8. März erhalten die Stimmberechtigten im Kanton Schaffhausen zusammen mit den Abstimmungsunterlagen erstmals separate Couverts für die Stimmzettel. Dadurch soll das Stimmgeheimnis bei brieflicher Abstimmung besser geschützt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bisher mussten die Schaffhauser Stimmberechtigten in den meisten Gemeinden ein eigenes Couvert für die Stimmzettel verwenden, wenn sie brieflich abstimmen wollten. Neu werden alle Gemeinden entsprechende Stimmrechtscouverts zur Verfügung stellen, wie die Staatskanzlei des Kanton Schaffhausen am Dienstag mitteilte.

Die einzelnen Stimmzettel sollen in dieses Couvert eingelegt werden. Dieses soll dann verschlossen und zusammen mit dem unterschriebenen Stimmrechtsausweis in das Zustellcouvert gelegt werden.

