Schaffhauser Strasse nach Unfällen bis Montag gesperrt
Wegen Glatteises sind am Freitag auf dem Kistenpass zwischen Beringen SH und Schaffhausen mehrere Autos ins Rutschen geraten. Insgesamt vier Fahrzeuge blieben stecken oder rutschten ineinander. Verletzt wurde niemand.
(Keystone-SDA) Wie die Schaffhauser Polizei am Freitagabend mitteilte, konnten die betroffenen Autolenkerinnen und -lenker ihre Fahrzeuge erst wegfahren, als die Strassenverhältnisse dies wieder zuliessen.
Wegen der anhaltend gefährlichen Glatteisbildung bleibt aber der Kistenpass – und auch die Randenüberfahrt zwischen Hemmental und Beggingen – bis mindestens Montag für den Verkehr gesperrt.