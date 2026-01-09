The Swiss voice in the world since 1935
Schaffhauser Strasse nach Unfällen bis Montag gesperrt

Keystone-SDA

Wegen Glatteises sind am Freitag auf dem Kistenpass zwischen Beringen SH und Schaffhausen mehrere Autos ins Rutschen geraten. Insgesamt vier Fahrzeuge blieben stecken oder rutschten ineinander. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Schaffhauser Polizei am Freitagabend mitteilte, konnten die betroffenen Autolenkerinnen und -lenker ihre Fahrzeuge erst wegfahren, als die Strassenverhältnisse dies wieder zuliessen.

Wegen der anhaltend gefährlichen Glatteisbildung bleibt aber der Kistenpass – und auch die Randenüberfahrt zwischen Hemmental und Beggingen – bis mindestens Montag für den Verkehr gesperrt.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

