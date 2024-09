Schauspielerin Rebel Wilson hat geheiratet

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Rebel Wilson ist verheiratet. Die Hollywood-Schauspielerin («Pitch Perfect», 44) postete auf Instagram ein Bild von sich und der Modedesignerin Ramona Agruma in weissen Hochzeitskleidern mit einem Hinweis, dass die Hochzeit auf der italienischen Insel Sardinien am 28. September stattgefunden hat. Auch auf Argrumas Seite findet sich der Post, Wilsons Beitrag kommentierte sie mit zwei Herzen.

Das geteilte Bild zeigt die beiden strahlend in ähnlichen Roben mit weiten Röcken und trendigem Carmen-Ausschnitt. Sie halten jeweils ein Bouquet mit weissen Blumen in den Händen und stehen am Uferrand.

Wilson und Agruma hatten im Februar 2023 ihre Verlobung bekanntgegeben. Die gebürtige Australierin hatte den Angaben nach im Disneyland um die Hand ihrer Freundin angehalten. Die beiden haben eine bald zwei Jahre alte Tochter. Wilson hatte im November 2022 verkündet, dass Royce Lillian mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen war.