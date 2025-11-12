Schauspielerin Sarah Spale kocht jeden Tag

Keystone-SDA

Die Basler Schauspielerin Sarah Spale kocht nach eigenen Angaben jeden Tag - wenn sie nicht gerade dreht. Ob sie eine gute Köchin sei, müsse man ihre Söhne fragen, sagte sie im Interview mit dem "Blick".

(Keystone-SDA) «Gewisse Dinge finden sie offenbar immer wieder gelungen und kann ich ihrer Aussage nach am besten», sagte Spale. Das beliebteste Gericht sei demnach ihre Kürbissuppe. Abends esse die Familie immer gemeinsam. «Ich koche gern und finde es sehr sinnstiftend, zusammen zu kochen und zu essen.»

Das Familienleben und die Rolle der Frau darin hätten sie schon früh geprägt. «Wir leben nach wie vor in einer männerdominierten Welt. Die meisten Entscheidungsträger sind Männer. Das beeinflusst in jedem Fall», sagte die 44-Jährige.