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Scheune in Menziken-Burg AG in Brand geraten

Keystone-SDA

In Menziken-Burg AG ist am Freitagnachmittag eine Scheune in Brand geraten. Gemeldet wurde der Brand kurz vor 16 Uhr. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf Anfrage von Keystone-SDA, sagte eine Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau, vom Brand betroffen sei eine dreiteilige Scheune. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei waren dort Autos untergestellt.

Wie die Mediensprecherin weiter sagte, musste niemand evakuiert werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung habe aber bei einigen Personen ein Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestanden. Diese seien vor Ort durch Sanitäter und Feuerwehr betreut worden. Niemand habe ins Spital gebracht werden müssen.

Der Brand mit starker Rauchentwicklung war gegen 16 Uhr auf Alertswiss, dem Informations- und Alarmsystem des Bundes, gemeldet worden. Der Kanton Aargau empfahl, Fenster und Türen zu schliessen und Klimaanlagen auszuschalten.

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