Schienenverkehr am Bahnhof Lausanne vollständig unterbrochen

Der Zugverkehr am Bahnhof Lausanne wurde vollständig eingestellt Keystone-SDA

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Am Bahnhof Lausanne ist der Schienenverkehr am frühen Freitagnachmittag vollständig unterbrochen worden. Grund dafür dürfte ein Stromausfall aufgrund einer Störung an den Bahnanlagen sein.

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(Keystone-SDA) Ein IC1-Zug hatte bei seiner Ankunft im Bahnhof Lausanne eine Fahrleitung abgerissen, wie die SBB mitteilten. Dies führte zu einer Störung, die einen vollständigen Stillstand des Zugverkehrs im Bahnhof Lausanne zur Folge hatte. Die Reparaturarbeiten seien im Gange. Der Unterbruch dürfte bis zum späteren Nachmittag dauern.

Die SBB wiesen darauf hin, dass die Fernverkehrszüge Genf – Lausanne und Biel – Lausanne ihre Fahrt in Renens VD beenden. Auf der Plateau-Linie enden die Züge in Palézieux VD (IR15) und Freiburg (IC1). Auf der Simplon-Linie kehren die Züge IR90 und IR95 in Vevey VD um. Auch im Regionalverkehr kommt es zu Zugausfällen.

Für die Dauer der Reparaturarbeiten werden derzeit Ersatzverkehrslösungen organisiert. Die SBB empfahlen, vor Reiseantritt den Online Fahrplan zu konsultieren.