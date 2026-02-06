Schiffe fahren Luzerner Verkehrshaus vorübergehend nicht an

Keystone-SDA

Die Kursschiffe auf dem Vierwaldstättersee fahren die Station Verkehrshaus-Lido ab Samstag, 7. Februar, vorübergehend nicht an. Grund dafür ist der aussergewöhnlich tiefe Wasserstand nach niederschlagsarmen Wintermonaten.

(Keystone-SDA) Sobald sich der Pegelstand stabilisiert hat und ein sicheres Anlegen möglich ist, bediene die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) die Station wieder, teilte sie am Freitag mit.

Die Schiffe verkehren weiterhin gemäss offiziellem Fahrplan.

Die Schiffstationen Stansstad und Seeburg sind vom Niedrigwasser ebenfalls betroffen. Da sie jedoch nicht Teil des aktuellen Winterfahrplans sind, beeinflusst dies den Schiffsbetrieb der SGV nicht.