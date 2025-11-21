The Swiss voice in the world since 1935
Schindler muss sich einen neuen Personalchef suchen

Keystone-SDA

Beim Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler ist Personalchef Hugo Martinho Knall auf Fall aus der Geschäftsleitung ausgeschieden. Er werde sich neuen beruflichen Herausforderungen ausserhalb des Konzerns widmen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Abgang erfolgte per sofort. Der Verwaltungsrat habe die Änderung in der Konzernleitung per Donnerstag beschlossen, hiess es in der Mitteilung. Die Nachfolge für die Position werde «zur gegebenen Zeit» bekanntgegeben.

