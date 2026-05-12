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Schlägerei in der Stadt Luzern endet mit zwei Verletzten

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung in der Stadt Luzern sind am frühen Sonntagmorgen zwei Männer verletzt worden. Sie mussten mit Kopfverletzungen in ein Spital gebracht werden, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich laut Communiqué in der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr an der Pilatusstrasse. Gemäss der Polizei kam es zunächst zu einer «Diskussion» zwischen einer italienisch sprechenden Gruppe und einem Sicherheitsmitarbeiter. Kurz darauf eskalierte die Situation, nachdem zwei weitere Männer hinzugekommen waren, hiess es.

Die beiden Männer im Alter von 27 und 28 Jahren erlitten bei der Auseinandersetzung Kopfverletzungen durch Faustschläge und Fusstritte.

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