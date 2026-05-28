Schlüsselübergabe in vier Direktionen der Berner Kantonsregierung

Keystone-SDA

Am Montag nimmt die neu gewählte Berner Kantonsregierung ihre Arbeit auf. Vier Direktionen gehen in neue Hände über.

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(Keystone-SDA) Die erste Schlüsselübergabe fand am Donnerstagnachmittag am Sitz der Direktion für Inneres und Justiz (DIJ) an der Münstergasse statt: Die bisherige Regierungsrätin Evi Allemann (SP) überreichte der frisch gewählten Aline Trede (Grüne) einen symbolischen grossen Schlüssel.

Die ehemalige Nationalrätin Trede schaut mit Respekt auf die neue Aufgabe auf kantonaler Ebene, wie sie der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Erwartungen an sie seien gross, doch sie freue sich auf die Zusammenarbeit im Gremium und die Arbeit in einer «vielfältigen» Direktion. «Ab Montag Vollgas», so Trede.

Allemann wiederum zieht nach acht Jahren an der Spitze der DIJ weiter in die Bau- und Verkehrsdirektion. Sie sei «mit sehr viel Vorfreude» in die neue Direktion gekommen, sagte sie. Zuvor hatte hier während acht Jahren Christoph Neuhaus (SVP) das Sagen gehabt. Er war nach 18 Jahren in der Berner Regierung nicht mehr zu den Wahlen von Ende März angetreten. Nun sei er «einfach müde», sagte er. Doch er sei froh, habe er neue Freiheit.

Am Freitag dann übergibt die abtretende Regierungsrätin Christine Häsler (Grüne) den Schlüssel der Bildungs- und Kulturdirektion an den neu gewählten Reto Müller (SP). Kurz darauf wird der neue Regierungsrat Raphael Lanz (SVP) die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion von Christoph Ammann (SP) übernehmen. Auch dieser war nicht mehr angetreten.

Ihre bisherigen Büros behielten die Finanzdirektorin Astrid Bärtschi (Mitte), der Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP) und der Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP).