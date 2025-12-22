Schlagersänger Vincent Gross muss am Flughafen zur Stichprobe

Keystone-SDA

Der Schweizer Schlagersänger Vincent Gross ist am Berliner Flughafen für eine Sprengstoffkontrolle angehalten worden. Beim verdächtigen Gegenstand handelte es sich allerdings um einen Christstollen. Gross kommt mit dem Schrecken davon.

(Keystone-SDA) Nach seinem Auftritt in Dresden wollte Gross nach Hause fliegen. Am Flughafen Berlin-Brandenburg musste er bei der Sicherheitskontrolle dann zur Stichprobe antreten. Der Grund: Ein Christstollen, den Gross als Fangeschenk bekam, wurde für eine Bombe gehalten.

«Fast ins Gefängnis gekommen», schrieb Gross auf der Plattform Instagram zu dem Vorfall. Die Bundespolizei habe sein gesamtes Gepäck auf den Kopf gestellt. Gott sei Dank hätten die Beamten dann aber festgestellt, dass die vermeintliche Bombe nur ein Christstollen war.

Glück im Unglück also für den Schweizer Schlagerbarden, der unter anderem für seinen Hitsong «Ouzo» bekannt ist. Von Letzterem wird er nach der Kontrolle das eine oder andere Glas gebraucht haben.