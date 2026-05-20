Schlankeres Basler Lohnmassnahmenpaket siegt dank Stichentscheid

Keystone-SDA

Mit 50 zu 49 Stimmen hat am Mittwoch bei der Abstimmungswiederholung der Vorschlag von bürgerlicher Seite zum Lohnmassnahmenpaket im Basler Parlament gewonnen. Der Stichentscheid der Grossratspräsidentin Gianna Hablützel-Bürki (SVP) drehte das Resultat vom April.

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(Keystone-SDA) Der Grosse Rat nahm somit das Lohnmassnahmenpaket für jährlich 18 Millionen Franken an, das auf die Kantonspolizei fokussiert. Er folgte damit der bürgerlichen Mehrheit der Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK). Die Regierung und die linke WAK-Mehrheit hatten weitergehende Massnahmen für rund 20,6 Millionen Franken gefordert, wovon rund die Hälfte der Kantonsangestellten profitiert hätte.

Bei der ersten Abstimmung vom 22. April hatte noch die WAK-Minderheit knapp mit 49 zu 48 Stimmen gewonnen. Aufgrund eines Fehlers bei der digitalen Abstimmungsteilnahme beantragte jedoch das Ratsbüro, die Abstimmung zu wiederholen.