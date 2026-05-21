Schlechte Noten für Luzerner Primarschulkinder in der Mathematik

Luzerner Zweitklässlerinnen und Zweitklässler schneiden bei den Grundkompetenzen in Mathematik schweizweit am schlechtesten ab. In den Grundkompetenzen in Deutsch erreichen sie das Ziel mehrheitlich, wie die am Donnerstag national veröffentlichten Ergebnisse zeigen.

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(Keystone-SDA) Nur 68 Prozent der Zweitklässlerinnen und Zweitklässler erreichten die Grundkompetenzen in der Mathematik, wie der Bericht der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) zeigte. Es ist der tiefste Wert aller Kantone. Besonders gross sind die Unterschiede je nach sozialer Herkunft, wie es weiter hiess. Während Kinder aus bildungsnahen Familien die Ziele deutlich häufiger erreichen, gelang dies bei Kindern aus bildungsfernen Haushalten nur knapp zur Hälfte (53 Prozent).

Auch die Sprache und der Migrationshintergrund beeinflussten die Resultate «stark», hiess es weiter. Kinder, die zu Hause ausschliesslich eine andere Sprache sprechen, erreichten die Grundkompetenzen in Mathematik nur zu 51 Prozent. Ähnliche Werte zeigten sich bei Kindern mit Migrationshintergrund.

In Deutsch lagen die Leistungen der Luzerner Schülerinnen und Schüler der 2. Primarklasse im Schweizer Durchschnitt: 88 Prozent erreichten die Grundkompetenzen im Hören, der gesamtschweizerische Schnitt lag bei 87 Prozent. Beim Lesen lag der Luzerner Wert bei 76 Prozent, der Schweizer Durchschnitt bei 79 Prozent.

Bildungsdirektor Armin Hartmann (SVP) kündigte in einem Communiqué vertiefte Analysen und gezielte Massnahmen an. «Die Ergebnisse erfüllen unsere Erwartungen bei weitem nicht», wird er darin zitiert. Geprüft werden sollen unter anderem der Einfluss des Schulmodells (Basisstufe oder Kindergarten-Primarschule) sowie die Aufenthaltsdauer im Kindergarten beziehungsweise in der Basisstufe.

An der Erhebung haben 827 Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Kanton Luzern teilgenommen. Die Tests fanden 2024 statt.