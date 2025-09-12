Schliessung der Nationalstrassenlücke in Biel ab 2040 eine Option

Keystone-SDA

Zum Abschluss der Projektorganisation Espace Biel/Bienne.Nidau (EBBN) sind elf Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des Verkehrs in der Agglomeration Biel West verabschiedet worden. Auf die Planung neuer Tunnelumfahrungen soll bis mindestens 2040 verzichtet werden.

(Keystone-SDA) Solche Tunnelumfahrungen würden eine gewisse Entlastung bringen, lösten aber die eigentlichen verkehrlichen Probleme der Agglomeration nicht, teilten die Vertreter der EBBN am Freitag im Rahmen eines Medienanlasses mit. Die langfristige strategische Option zur Schliessung der Nationalstrassenlücke soll aber beibehalten werden.

Auf den Porttunnel, der Teil des Westastprojektes war, soll hingegen gänzlich verzichtet werden, so eine weitere Empfehlung. Der Nutzen falle im Verhältnis zu den Kosten zu gering aus.

Bis 2040 sollen Kanton, Region und die Partnergemeinden die Mobilitätspolitik verstärkt auf den Agglomerationsverkehr und die Erreichbarkeit des Agglomerationskerns aus den Regionen ausrichten, so die EBBN.