Schloss La Chassotte in Givisiez soll zu Fünf-Sterne-Hotel werden

Keystone-SDA

Im freiburgischen Givisiez soll im symbolträchtigen Schloss La Chassotte, das seit über fünfzehn Jahren leer steht, ein Fünf-Sterne-Hotel entstehen. Ein Investor hat einen Teil des Areals für 7 Millionen Franken gekauft.

(Keystone-SDA) Dabei handelt es sich um Antonio Carrisi, den Gründer des Bellarena-Festivals in Freiburg. Er beabsichtigt, das Gebäude am Ortseingang von Givisiez in ein Fünf-Sterne-Hotel umzuwandeln und daneben 50 bis 60 Wohnungen zu bauen. Die Medien Frapp und Radio Freiburg sowie La Liberté hatten darüber berichtet.

Nach Abstimmungen in ihren Gemeindeversammlungen haben die Gemeinden Givisiez und Granges-Paccot das Gebäude an Carrisi verkauft. Das Siegerprojekt seiner Immobilienfirma Cardeco Sàrl war von einer Jury ausgewählt worden. Es sieht im Hotelteil ein Spa, einen Fitnessbereich, einen Swimmingpool und ein Restaurant für eine wohlhabende Klientel vor. Carrisi möchte das Hotel in drei Jahren eröffnen.