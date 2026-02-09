The Swiss voice in the world since 1935
Schmuck in der Luther bei Zell LU gefunden: Polizei sucht Besitzer

Keystone-SDA

Im luzernischen Zell sind mehrere Schmuckgegenstände am Fluss Luther entdeckt worden. Die Luzerner Polizei sucht nun die Besitzer, wie sie am Montag in einem Communiqué mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung habe eine Privatperson am 4. Februar gemeldet, dass sie in der Luther auf dem Gemeindegebiet von Zell verschiedene Schmuckstücke gefunden habe. Eine ausgerückte Polizeipatrouille barg den Schmuck und entdeckte im Uferbereich weitere Gegenstände sowie Schatullen.

Woher die Schmuckstücke stammen und wem sie gehören, sei unklar, schrieb die Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Die Luzerner Polizei sucht die Besitzer der Gegenstände.

