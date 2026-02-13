Schneckentempo: Rutte spottet über russische Streitkräfte

Keystone-SDA

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat das Tempo des russischen Vormarsches in der Ukraine mit dem einer Gartenschnecke verglichen.

(Keystone-SDA) «Dieser sogenannte russische Bär existiert nicht», sagte er bei der Münchner Sicherheitskonferenz. «Unterm Strich bewegt sich das kaum schneller als eine Gartenschnecke.»

Rutte verwies zudem auf die enormen Verluste der russischen Streitkräfte in dem Angriffskrieg. Allein im Dezember seien 35.000 russische Soldaten gefallen, im Januar ebenfalls 30.000. «Das sind die Fakten. Deshalb müssen wir die Ukraine stark halten, denn wir sehen, dass sie unsere Unterstützung bestmöglich nutzt», sagte er. Er wolle bei der Münchner Sicherheitskonferenz klarmachen, dass die Russen nicht gewinnen, wie manche dächten.