Schnee führt in der Ostschweiz zu zahlreichen Unfällen

Keystone-SDA

In der Ostschweiz haben sich von Donnerstagabend bis Freitagmorgen zahlreiche Verkehrsunfälle aufgrund starken Schneefalls ereignet. In den meisten Fällen entstand lediglich Sachschaden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) In Schwellbrunn AR verletzte sich ein Autofahrer bei einer Kollision mit einem Lastwagen des Tiefbauamts, welcher mit einem Salzstreuer unterwegs war, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag mitteilte. Der 24-jährige Automobilist geriet auf einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und krachte in den entgegenkommenden Lastwagen.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Da beim Personenwagen Öl auslief, errichtete die aufgebotene Feuerwehr eine Ölsperre.

Am Freitagmorgen kam ein 21-Jähriger mit seinem Personenwagen in einer Linkskurve in Herisau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt.

An zahlreichen weiteren Verkehrsunfällen in den beiden Appenzeller Kantonen entstand hauptsächlich Sachschaden.

Die Kantonspolizei St. Gallen meldete am Freitag 20 Verkehrsunfälle, die vor allem auf die nicht an die Strassen- und Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeiten zurückzuführen seien. Es kam dabei lediglich zu Sachschaden.

In der Stadt St. Gallen blieben einige Fahrzeuge auf den schneebedeckten Strassen stecken und verursachten Verkehrsbehinderungen, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Freitag mitteilte.