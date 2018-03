Schnee im Tessin

Dieser Inhalt wurde am 2. Februar 2009 14:48 publiziert 02. Februar 2009 - 14:48

Die Schweizer "Sonnenstube" versinkt im kalten Weiss.

Eine Schneeschicht liegt vor einem Restaurant auf der Piazza della Riforma in Lugano auf Stühlen und Kamelien. Der Schnee hat sich in der Nacht auf Montag in der Schweiz zurückgemeldet. Vor allem auf der Alpensüdseite und in den Bündner Südtälern fiel üppig Schnee, was zu Verkehrsproblemen führte. Am meisten Schnee gab's im Norden des Tessins, wo die Schneedecke gemaess MeteoSchweiz 15 bis 20 Zentimeter betrug. (KEYSTONE/Karl Mathis)

(Keystone)

