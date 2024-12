Schneefall führt schweizweit zu Einschränkungen im Verkehr

Keystone-SDA

Der Schneefall hat am Montagmorgen schweizweit zu Einschränkungen im Strassen- und Bahnverkehr geführt. Unter anderem war die A1 zwischen Bern Brünnen und Mühleberg wegen eines querstehenden Lastwagens gesperrt, wie es auf der Website des TCS hiess.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Bundesamt für Strassen (Astra) empfahl, die Region via die A12 nach Lausanne zu umfahren. Auf der A3 zwischen der Verzweigung Luterbach und Solothurn Ost blockierte laut dem TCS ebenfalls ein querstehender Lastwagen eine Ausfahrt.

Aufgrund einer schneebedeckten Fahrbahn war auch die Kantonsstrasse zwischen Welschenrohr und Flumenthal im Kanton Solothurn gesperrt, hiess es weiter.

Auch im Schienenverkehr kam es zu Einschränkungen. So war am Montagmorgen der Bahnverkehr im Bahnhof St-Imier BE wegen starken Schneefalls eingeschränkt, wie die SBB auf ihrer Website mitteilte. Es seien Verspätungen und Ausfälle zu erwarten.