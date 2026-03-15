The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Schneefall sorgt für Stromausfälle in Saas und Küblis

Keystone-SDA

Die starken Schneefälle haben im bündnerischen Saas und Küblis in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Stromunterbrüchen geführt. Betroffen waren mehrere hundert Haushalte, die vorübergehend ohne Strom auskommen mussten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Saas waren rund 700 Kundinnen und Kunden etwa eine Stunde ohne Strom, wie das Energieunternehmen Repower am Sonntag mitteilte. In Küblis dauerte der Unterbruch für die 20 betroffenen Anschlüsse rund 30 Minuten länger. Der Stromausfall ereignete sich am Samstagabend um 23 Uhr, wie ein Sprecher auf Anfrage ergänzte.

Repower ist die grösste Energieversorgerin im Kanton Graubünden und versorgt gemäss eigenen Angaben rund 48’000 Endkunden. Das Versorgungsgebiet umfasst die Gebiete Prättigau/Rheintal, Engadin/Valposchiavo und Surselva.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft