Schneefall sorgt für Stromausfälle in Saas und Küblis

Keystone-SDA

Die starken Schneefälle haben im bündnerischen Saas und Küblis in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Stromunterbrüchen geführt. Betroffen waren mehrere hundert Haushalte, die vorübergehend ohne Strom auskommen mussten.

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(Keystone-SDA) In Saas waren rund 700 Kundinnen und Kunden etwa eine Stunde ohne Strom, wie das Energieunternehmen Repower am Sonntag mitteilte. In Küblis dauerte der Unterbruch für die 20 betroffenen Anschlüsse rund 30 Minuten länger. Der Stromausfall ereignete sich am Samstagabend um 23 Uhr, wie ein Sprecher auf Anfrage ergänzte.

Repower ist die grösste Energieversorgerin im Kanton Graubünden und versorgt gemäss eigenen Angaben rund 48’000 Endkunden. Das Versorgungsgebiet umfasst die Gebiete Prättigau/Rheintal, Engadin/Valposchiavo und Surselva.