Schneeflocken erreichen auch im Kanton Bern das Flachland

Keystone-SDA

Der Schnee hat auch im Kanton Bern in der Nacht auf Freitag das Flachland erreicht. Strassen- und Zugverkehr wurden nicht behindert. In der Nacht kam es im ganzen Kantonsgebiet zu 24 Verkehrsunfällen.

(Keystone-SDA) Diese ereigneten sich vorwiegend in den Regionen Berner Oberland, Bern-Mittelland, Emmental und Oberaargau, wie es bei der Berner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess. Mehrheitlich blieb es bei Sachschaden. In Signau wurden am Freitagmorgen zwei Personen beim Zusammenprall zweier Autos verletzt.

Für viel Schnee reichte es im Flachland allerdings noch nicht. In der Region Bern waren Wiesen und Dächer am Morgen «überzuckert». Mehr Schnee erhielten Voralpen und Alpen.