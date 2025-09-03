The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Schneepflug-Meisterschaft in Frick AG zur Winter-Vorbereitung

Keystone-SDA

Zum ersten Mal wird im Aargau eine Meisterschaft im Schneepflug-Fahren ausgetragen: Am 11. September messen sich in Frick fast hundert Fahrer aus 14 Kantonen, zwei Städten, dem Fürstentum Liechtenstein und Einheiten des Nationalstrassennetzes.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Organisiert wird die Meisterschaft vom Kanton Aargau im Rahmen einer Winterdienst-Tagung, wie das Departement Bau, Verkehr und Umwelt am Mittwoch mitteilte.

«Mit dem Anlass sollen die Mitarbeitenden frühzeitig auf die wichtigen und oft zeitkritischen Aufgaben im Winterdienst vorbereitet werden», wird Giuliano Sabato von der Aargauer Tiefbauabteilung in der Mitteilung zitiert. Dies sei wichtig, um sichere Einsätze gewährleisten zu können. Die Schneeräumung und die Bekämpfung von Glatteis erfolgten bei widrigen Wetterverhältnissen.

Der Kanton Aargau führte die Tagung in den vergangenen Jahren für seine Winterdienst-Mitarbeitenden durch. Dieses Jahr weitet er den Anlass aus; er findet unter dem Patronat der Vereinigung Ostschweizer Strasseninspektorate statt.

Vormittags frischen die fast 100 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen rund um Sicherheit im Strassenverkehr auf. Nachmittags geht es auf den Parcours im TCS-Fahrzentrum Frick. Zuerst absolvieren die Anwesenden ein Fahrtraining mit Geschicklichkeitsübungen, anschliessend messen sie sich in Qualifikations- und Finalrunden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft