Schoggitaler wird 80 Jahre alt und erhält ein neues Design

Keystone-SDA

Seit 80 Jahren verkaufen Kinder in der Schweiz den Schoggitaler zugunsten von Natur- und Heimatschutzprojekten. Zum Geburtstag erhält die Prägung ein neues Design und die Schokolade eine neue Rezeptur.

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(Keystone-SDA) Aufgrund der Teuerung steigt der Preis erstmals seit 1998, wie die Umweltschutzorganisation Pro Natura am Montag mitteilte. Der Schoggitaler kostet neu 8 Franken. Dafür erhalten Schulklassen, die die sich am Verkauf beteiligen, den doppelten Verkaufsanteil. Die Schokoladenmünze besteht weiterhin aus Fairtrade-Kakao und Schweizer Biomilch, ist aber neu mit Vanille verfeinert.

Seit 1946 haben über 80’000 Schulklassen rund 50 Millionen Schoggitaler verkauft, wie es im Communiqué heisst. Alles begann mit dem Vorhaben in den 1940er-Jahren, den Silsersee im Engadin zu einem Stausee zu machen.

Verkaufsschlager in der Nachkriegszeit

Der Schweizer Heimatschutz hatte daraufhin die Idee, für den Erhalt des Sees etwas typisch Schweizerisches zu verkaufen. Schokolade war in der Nachkriegszeit rationiert und wurde 1946 zum Verkaufsschlager, wie es weiter heisst.

Mit dem Verkauf konnten Pro Natura und der Heimatschutz gemäss eigenen Angaben in den letzten Jahrzehnten mehrere Projekte realisieren. Dazu zählen sie die Wiederansiedlung des Bibers, die Eröffnung des Pro Natura-Zentrums Aletsch in der Villa Cassel, der öffentliche Zugang zu den Brissago-Inseln und die Renovation des Klosters St. Johann in Val Müstair.