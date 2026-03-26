Schon wieder Panne im Aargau bei Verfügungen an Hauseigentümer

Keystone-SDA

In der Aargauer Kantonsverwaltung hat sich bei der Erstellung der neuen Schätzungsverfügung für den Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert der Liegenschaften erneut eine Panne ereignet. Dieses Mal wurde beim Versand der Eigenmietwertanteil teilweise nicht korrekt angezeigt.

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(Keystone-SDA) Konkret wurden am 19. März rund 5400 Verfügungen verschickt und bei einem Teil wurde der Eigenmietwertanteil nicht korrekt angezeigt, wie das Aargauer Departement Finanzen und Ressourcen am Donnerstag mitteilte. Das Steueramt bedauere diese Probleme und entschuldige sich bei den Betroffenen.

Die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer sollen gemäss Mitteilung in den nächsten Tagen in einem Schreiben darüber informiert werden. Die Fehlerursache sei vom externen IT-Dienstleister bereits identifiziert worden. Die Verfügungen mit dem korrekt ausgewiesenen Eigenmietwertanteil sollen automatisch neu zugestellt werden, sobald das technische Problem behoben sei.

Analyse in Auftrag gegeben

Departementsvorsteher Markus Dieth (Mitte) hatte im Februar eine externe Revisionsgesellschaft beauftragt, ein Projektaudit durchzuführen, wie es weiter heisst. Damit solle eine unabhängige Aussensicht auf das «technisch anspruchsvolle Projekt» möglich werden. Insbesondere werde die Rolle des externen IT-Dienstleisters untersucht.

Bereits Ende Oktober 2025 ist es in der Aargauer Kantonsverwaltung bei der Erstellung der neuen Schätzungsverfügung für den Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert der Liegenschaften zu einer Datenpanne gekommen. Damals kam es zu Fehlern bei den Adress- und Eigentümerfeldern.

Die Steuergesetzrevision «Schätzungswesen», die am 1. Januar 2025 in Kraft trat, bringt im Aargau bedeutende Änderungen in der Liegenschaftsbewertung. In einem ersten Schritt wurden alle rund 245’000 Liegenschaften neu bewertet. Bis Ende Dezember 2025 wurde rund die Hälfte der noch ausstehenden 40’000 Verfügungen versendet. Aktuell sind gemäss Mitteilung 95 Prozent aller Verfügungen zugestellt worden.

Die Revision war nötig, da die letzte umfassende Schätzung von 1998 stammt und die Immobilienpreise seither stark gestiegen sind. Auch der Eigenmietwert wurde angepasst.