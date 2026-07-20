Schopf in Kottwil LU durch Brand vollständig zerstört

Keystone-SDA

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In Kottwil LU ist am Montagmorgen ein Schopf in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Scheune verhindern. Verletzt wurde niemand, wie die Luzerner Polizei am gleichen Tag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand ging laut dem Communiqué kurz vor 8.45 Uhr ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Schopf bereits teilweise in Vollbrand. Er wurde vollständig zerstört, wie es weiter hiess.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte Fahrlässigkeit die Brandursache gewesen sein.