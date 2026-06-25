Schrebergartenhäuschen brennt in Rheineck SG komplett nieder

Keystone-SDA

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Bei einem Brand in Rheineck ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Schrebergartenhäuschen komplett abgebrannt. Der Sachschaden beträgt gemäss der Polizei rund 17'000 Franken.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 1.40 Uhr wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen ein Brand in einem Schrebergartenhäuschen gemeldet, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Holzhütte bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen untersucht die Brandursache.