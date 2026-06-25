The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Schrebergartenhäuschen brennt in Rheineck SG komplett nieder

Keystone-SDA

Bei einem Brand in Rheineck ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Schrebergartenhäuschen komplett abgebrannt. Der Sachschaden beträgt gemäss der Polizei rund 17'000 Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 1.40 Uhr wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen ein Brand in einem Schrebergartenhäuschen gemeldet, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Holzhütte bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen untersucht die Brandursache.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft