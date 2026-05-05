Schriftsteller Uwe Timm erhält Frankfurter Goethe-Preis

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Der deutsche Schriftsteller Uwe Timm erhält den mit 50.000 Euro (rund 46.000 Franken) dotierten Goethe-Preis der Stadt Frankfurt.

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(Keystone-SDA) Mit ihm zeichne die Stadt im Andenken an Johann Wolfgang von Goethe einen der grossen literarischen Chronisten der Bundesrepublik Deutschland aus, erklärt Oberbürgermeister Mike Josef. Die Auszeichnung wird am 28. August in der Paulskirche verliehen.

Das Kuratorium, das den Preisträger auswählte, erklärte, Timm werde für sein reiches und vielfältiges Werk ausgezeichnet. Dieses sei von tiefster Humanität geprägt und lote weltumspannend die Möglichkeiten der Literatur aus. Es reiche «vom beseelten Kinderbuch bis zur fiktionalen wie essayistischen Auseinandersetzung mit den Höhen und Tiefen der deutschen Geschichte». Der 86 Jahre alte Schriftsteller lebt in München.

Der Goethe-Preis wird alle drei Jahre am 28. August, Goethes Geburtstag, in seiner Geburtsstadt verliehen. Frankfurt vergibt die Auszeichnung seit 1927. Frühere Preisträger waren etwa Sigmund Freud (1930), Hermann Hesse (1946), Thomas Mann (1949), Golo Mann (1985), Peter Stein (1988), Marcel Reich-Ranicki (2002), Pina Bausch (2008) und Barbara Honigmann (2023).