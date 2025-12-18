Schulhäuser im Bieler Madretschquartier sollen mehr Platz erhalten

Die Stadt Biel will die Schulanlage Collège des Platanes sanieren und die angrenzende Primarschule Madretsch im gleichen Zug erweitern. Zur Durchführung eines Architekturwettbewerbs beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat einen Verpflichtungskredit von 895'000 Franken.

(Keystone-SDA) Das Stadtparlament, der Stadtrat, befindet im Januar über den Kredit, wie die Bieler Stadtbehörden am Donnerstag mitteilten. Die Sanierung des französischsprachigen Oberstufenzentrums Collège des Platanes hat für die Stadt höchste Priorität, denn es mussten bereits bauliche Sofortmassnahmen ergriffen werden, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Das Schulhaus stammt aus den 1960er-Jahren.

Auf der gleichen Parzelle steht auch die Primarschule Madretsch. Das Gebäude befindet sich nach Angaben der Stadt in gutem Zustand. Die Primarschule und die Oberstufenschule teilen sich zwei Turnhallen und die Aula.

Generell entspreche das Raumangebot beider Schulen nicht mehr dem aktuellen Bedarf, schreibt die Stadt. Es fehlten Gruppen- und Spezialräume. Ein neuer Erweiterungsbau soll das Problem nun lösen. Für das Projekt schreibt die Stadt einen Architekturwettbewerb aus. Das Stimmvolk soll voraussichtlich 2029 über das Projekt befinden können, der Baustart ist frühestens für Sommer 2030 vorgesehen.