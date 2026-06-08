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Schutz & Rettung Zürich feiert Jubiläum im Hauptbahnhof

Keystone-SDA

Schutz & Rettung Zürich hat zum 25-Jahr-Jubiläum ein Publikumsfest angekündigt. Am 12. und 13. Juni gewährt die Organisation Einblicke in ihre Arbeit im Hauptbahnhof.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die grösste zivile Rettungsorganisation der Schweiz feiert Geburtstag, wie Schutz & Rettung Zürich (SRZ) am Montag mitteilte. Aus diesem Anlass lädt die Dienstabteilung die Bevölkerung zu einer zweitägigen Veranstaltung in die Zürcher Bahnhofshalle ein.

Am Freitag und Samstag wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die Besuchenden. Neben dem Probesitzen in echten Einsatzfahrzeugen und einer Rutschstange bietet die Feuerpolizei auch Rundgänge an. Zudem zeigen Höhenretter ihre Fähigkeiten bei Übungen direkt am Hallendach des Bahnhofs, während der Zivilschutz parallel eine Feldküche betreibt. Die Organisation entstand im Jahr 2001 aus einer Verwaltungsreform mit dem Ziel, alle Rettungsdienste der Stadt zu bündeln.

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