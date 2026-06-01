Schutz vor Murgängen wird in Euthal SZ erhöht

Keystone-SDA

Das Quartier Ruostel in Euthal SZ wird besser vor Murgängen geschützt. Es werden nicht nur die 1986 errichteten Schutzbauten erneuert, sondern auch neue realisiert.

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(Keystone-SDA) Vorgesehen sei, die Siedlung durch Terrassen im steilen Gelände zusätzlich zu schützen, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Diese sollen künftige Murgänge abbremsen, so dass das Material das Wohngebiet nicht mehr erreiche.

Bei einem Murgang waren 1986 in Ruostel mehrere Häuser beschädigt oder gar zerstört worden. Die danach realisierten Massnahmen genügten den heutigen Anforderungen aber nicht mehr, teilte die Staatskanzlei mit.

Die Gesamtkosten des laufenden Projekts belaufen sich auf 600’000 Franken. Finanziert werden sie durch den Bund, den Kanton, den Bezirk Einsiedeln sowie durch Grundeigentümerinnen und -eigentümer. Bauherrin ist die Flurgenossenschaft Ruostel.