Schutzmassnahmen in Silenen UR verhindern Schäden nach Unwetter

Keystone-SDA

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Die zwei Geschiebesammler in Silenen UR haben nach den heftigen Regenfällen von Freitagabend 33'000 Kubikmeter Material zurückgehalten. Damit verhinderten sie massive Schäden, wie die Urner Baudirektion am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Geschiebesammler Schipfen und Selderbach sollen das unmittelbar darunter liegende Siedlungsgebiet und Kulturland schützen. Die Schutzmassnahmen hätten wie geplant funktioniert, bilanzierte Baudirektor Hermann Epp (Mitte) am Samstag nach einem Augenschein vor Ort.

Nun müssen die Geschiebesammler so schnell wie möglich freigeräumt werden, um für kommende starke Niederschläge bereit zu sein, wie es weiter hiess. Das Material werde bei der Räumung sortiert und danach wiederverwertet oder im Konzessionsgebiet im Urnersee deponiert.