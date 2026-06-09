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Schutzsuchende müssen in Giswil OW künftig selber kochen

Keystone-SDA

In der Flüchtlingsunterkunft Krone in Giswil OW müssen ab 1. Juli die rund hundert Schutzsuchenden aus der Ukraine künftig selber kochen. Bislang wurde das Essen zentral von einem professionellen Team zubereitet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Wie das Sicherheits- und Sozialdepartement am Dienstag mitteilte, erhält das frühere Hotel Krone deswegen zwei Küchencontainer. Jeder Container ist mit fünf Kleinküchen und vier Backöfen ausgestattet. Die Container sind direkt mit dem Speisesaal verbunden.

Mit den Kleinküchen wird der Betrieb nach Angaben des Sicherheits- und Sozialdepartements günstiger. Zudem könnten Familien und Einzelpersonen künftig gemäss ihren eigenen Bedürfnissen ihr Essen zubereiten, hiess es in der Mitteilung. Sie würden damit unabhängiger.

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