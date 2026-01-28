Schwarze Filmkomödie der «Tatort»-Kommissarin Anna Pieri Zuercher

Die Schauspielerin und Schweizer "Tatort"-Kommissarin Anna Pieri Zuercher hat die Seiten auf dem Filmset gewechselt: Zusammen mit ihrem Mann hat sie einen Kurzfilm gedreht, der an den Solothurner Filmtagen gezeigt wurde und für den Schweizer Filmpreis nominiert ist.

(Keystone-SDA) Die schwarze Komödie mit dem Titel «Cherubs» verfolgt zwei vom Himmel verstossene Schutzengel, die dazu verdammt sind, jeden menschlichen Selbstmord zu dokumentieren. Ein wahrlich «ungewöhnlicher Job», wie Pieri Zuercher im Videointerview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagt.

«Vor etwa acht Jahren haben mein Mann Pietro Zuercher und ich angefangen über unsere Lust, selber Geschichten zu erzählen, nachzudenken», sagt sie. Eine Rolle habe wohl auch ihr vor gut zehn Jahren verstorbene Vater gespielt, der ihr seine Liebe zu den schwarzen Komödien aus Nordeuropa mitgegeben habe.

Mögliche Verbindung zu Wim Wenders

Dass die Story mit den beiden Engeln an Wim Wenders Filmklassiker «Der Himmel über Berlin» aus dem Jahr 1987 erinnert, stellt die Filmemacherin nicht in Abrede. «Es war nicht meine Idee, eine Verbindung herzustellen, aber Wim Wenders ist einer meiner Lieblingsregisseure und mit ‚Himmel über Berlin‘ habe ich das Kino für mich entdeckt. Vielleicht schimmert also etwas durch», sagt sie.

Für einen besonderen Auftritt in «Cherub» hat sie ihre «Tatort»-Ermittlungs-Kollegin Carol Schuler aufgeboten, die zum Abschluss des Films ein Lied singt. Dieses Ende möchte Pieri Zuercher nicht genau definieren. «Es geht um die Schönheit des Unperfekten», sagt sie. Jeder und jede könne sich den eigenen Reim darauf machen.

Ein Spielfilm in Vorbereitung

Ihr erster Kurzfilm soll nicht das letzte Filmprojekt sein. Wiederum zusammen mit ihrem Mann arbeite sie an einem Spielfilmprojekt. «Erneut wird es sich um eine schwarze Komödie handeln, eine über Tod und Freundschaft, wir bleiben also in diesem Dunstkreis», sagt sie mit einem Lachen.

Die 47-jährige Anna Pieri Zuercher, Tochter einer italienischen Mutter und eines Deutschschweizer Vaters, wuchs in Biel auf, bevor sie sich mit ihrem Mann im waadtländischen Pully niederliess. Die ausgebildete Schauspielerin und Pianistin arbeitet im Kino, im Fernsehen und im Theater.

«Cherubs» ist für den Schweizer Filmpreis nominiert. Die Verleihung ist für den 27. März im Kongresshaus Zürich geplant.