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Schwarzwaldtunnel in Basel soll wegen Unfall umfahren werden

Keystone-SDA

Der Schwarzwaldtunnel in Basel soll derzeit grossräumig umfahren werden. Wegen eines Unfalls kommt es insbesondere in Fahrtrichtung Schweiz zu grösseren Verkehrsbehinderungen, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Freitagnachmittag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung erfolgte 14.45 Uhr auf dem Whatsapp-Kanal der Polizei. Weitere Informationen stehen noch nicht zur Verfügung. Die Polizei hat aber eine Medienmitteilung in Aussicht gestellt.

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