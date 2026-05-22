Schwarzwaldtunnel in Basel soll wegen Unfall umfahren werden

Keystone-SDA

Der Schwarzwaldtunnel in Basel soll derzeit grossräumig umfahren werden. Wegen eines Unfalls kommt es insbesondere in Fahrtrichtung Schweiz zu grösseren Verkehrsbehinderungen, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Freitagnachmittag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung erfolgte 14.45 Uhr auf dem Whatsapp-Kanal der Polizei. Weitere Informationen stehen noch nicht zur Verfügung. Die Polizei hat aber eine Medienmitteilung in Aussicht gestellt.