Schwedische Rockband Mando Diao bricht Europa-Tournee ab

Die schwedische Rockband Mando Diao hat alle Konzerte bis zum Jahresende abgesagt. Wie die Band auf Instagram mitteilte, geschieht das aus "persönlichen Gründen".

(Keystone-SDA) In dem Post entschuldigten sich die Musiker und schrieben, sie freuten sich darauf, «auf die Bühne zurückzukehren» und künftig wieder Musik mit ihren Fans zu teilen. Die Schweden befanden sich gerade auf einer Europa-Tournee, zuletzt spielten sie in Lüneburg in Deutschland.

Die Band mit Frontmann Björn Dixgård wurde vor mehr als 20 Jahren im schwedischen Borlänge gegründet. Zu den grössten Hits von Mando Diao zählen Songs wie «Dance With Somebody» und «God Knows».

