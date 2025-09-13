The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Schweiz gewinnt elf Medaillen bei den Euro Skills

Keystone-SDA

Die Schweiz hat bei den europäischen Berufsmeisterschaften Euro Skills im dänischen Herning elf Medaillen gewonnen. Damit ging sie erneut als erfolgreichste Nation aus dem Wettbewerb hervor, wie die Stiftung Swiss Skills am Samstagabend mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In sechs Bereichen gewannen die jungen Berufsleute Gold. Zudem habe die Schweiz drei Silber- und zwei Bronzemedaille abgeräumt, schrieb Swiss Skills in einer Mitteilung.

Die Goldmedaillen gewannen vier Teilnehmerinnen und vier Teilnehmer in den Bereichen Mode und Technologie, Unternehmertum und Unternehmensentwicklung, in der LKW- und Bus-Technologie sowie in der Schwerfahrzeugtechnik und zudem im Zimmerei- und Maler-Handwerk.

Junge Berufstalente können sich laut den Verantwortlichen am kommenden Wochenende an den Swiss Skills 2025 für internationale Einsätze empfehlen. In 92 Berufen werden dann Schweizer Meistertitel vergeben und über 150 Berufe werden vorgestellt, wie aus dem Communiqué hervorging. An den Wettbewerben nehmen demnach rund 1100 junge Berufsleute teil.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft