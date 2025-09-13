Schweiz gewinnt elf Medaillen bei den Euro Skills
Die Schweiz hat bei den europäischen Berufsmeisterschaften Euro Skills im dänischen Herning elf Medaillen gewonnen. Damit ging sie erneut als erfolgreichste Nation aus dem Wettbewerb hervor, wie die Stiftung Swiss Skills am Samstagabend mitteilte.
(Keystone-SDA) In sechs Bereichen gewannen die jungen Berufsleute Gold. Zudem habe die Schweiz drei Silber- und zwei Bronzemedaille abgeräumt, schrieb Swiss Skills in einer Mitteilung.
Die Goldmedaillen gewannen vier Teilnehmerinnen und vier Teilnehmer in den Bereichen Mode und Technologie, Unternehmertum und Unternehmensentwicklung, in der LKW- und Bus-Technologie sowie in der Schwerfahrzeugtechnik und zudem im Zimmerei- und Maler-Handwerk.
Junge Berufstalente können sich laut den Verantwortlichen am kommenden Wochenende an den Swiss Skills 2025 für internationale Einsätze empfehlen. In 92 Berufen werden dann Schweizer Meistertitel vergeben und über 150 Berufe werden vorgestellt, wie aus dem Communiqué hervorging. An den Wettbewerben nehmen demnach rund 1100 junge Berufsleute teil.