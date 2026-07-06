The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Schweiz soll mit Österreich Rüstungsgüter einkaufen

Keystone-SDA

Zusammen soll der Einkauf von Rüstungsgütern günstiger und effizienter werden: Die Schweiz will deshalb vermehrt mit dem Nachbarn Österreich zusammenspannen. Dies hat Bundesrat Martin Pfister am Montag in Zürich bekannt gegeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Bei den gemeinsamen Beschaffungen stehen wir im Europa erst am Anfang», sagte Verteidigungsminister Martin Pfister an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit der österreichischen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Vor allem bei der Luftabwehr gehe es nicht ohne gemeinsame Beschaffung, wenn man moderne Systeme wolle. Diese Ansicht teilte Tanner. «Wenn man sich zusammentut, wird es günstiger und effizienter», sagte sie.

Eine Absage gab es hingegen von beiden Seiten zu einer Kooperation, die über Einkauf und Übungen hinausgehen würde. Eine Zusammenlegung der Luftwaffe sei verfassungsrechtlich nicht möglich, sagten sowohl Pfister als auch Tanner. Die Schweiz und Österreich seien beide dazu verpflichtet, ihren Luftraum selber zu schützen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft