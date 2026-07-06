Schweiz soll mit Österreich Rüstungsgüter einkaufen

Keystone-SDA

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Zusammen soll der Einkauf von Rüstungsgütern günstiger und effizienter werden: Die Schweiz will deshalb vermehrt mit dem Nachbarn Österreich zusammenspannen. Dies hat Bundesrat Martin Pfister am Montag in Zürich bekannt gegeben.

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(Keystone-SDA) «Bei den gemeinsamen Beschaffungen stehen wir im Europa erst am Anfang», sagte Verteidigungsminister Martin Pfister an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit der österreichischen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Vor allem bei der Luftabwehr gehe es nicht ohne gemeinsame Beschaffung, wenn man moderne Systeme wolle. Diese Ansicht teilte Tanner. «Wenn man sich zusammentut, wird es günstiger und effizienter», sagte sie.

Eine Absage gab es hingegen von beiden Seiten zu einer Kooperation, die über Einkauf und Übungen hinausgehen würde. Eine Zusammenlegung der Luftwaffe sei verfassungsrechtlich nicht möglich, sagten sowohl Pfister als auch Tanner. Die Schweiz und Österreich seien beide dazu verpflichtet, ihren Luftraum selber zu schützen.