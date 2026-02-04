Schweizer ÖV-Unternehmen erwischen immer mehr Schwarzfahrer

Keystone-SDA

Die Anzahl zur Kasse gebetener Schwarzfahrer im Schweizer ÖV nimmt stetig zu. Nachdem 2024 erstmals eine Million Fahrgäste ohne gültiges Billett erwischt wurde, lag dieser Wert 2025 bereits bei 1'173'295.

(Keystone-SDA) Das teilte die Branchenorganisation Alliance Swisspass auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Sie bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Onlineplattform Watson. Diese Zahlen werden seit 2019 in der Folge eines Parlamentsbeschlusses in einem zentralen Informationssystem erfasst.

Als Gründe für den Anstieg nannte Mediensprecherin Michaela Ruoss einerseits die steigende Anzahl Fahrgäste, anderseits häufigere und effizientere Ticketkontrollen. Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrer dürften die Branche demnach jährlich rund 200 Millionen Franken kosten. Weil Alliance Swisspass von einem kaum gestiegenen Anteil Fahrgäste ohne Ticket ausgeht, bleibe diese Schätzung aus dem Jahr 2024 aktuell.