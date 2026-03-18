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Schweizer Überlebende nach Schiffsunglück auf den Seychellen zurück

Keystone-SDA

Die fünf überlebenden Schweizerinnen und Schweizer des Schiffsunglücks auf den Seychellen sind in die Schweiz zurückgekehrt. Zwei Schweizer gelten weiterhin als vermisst, wie das Schweizer Aussendepartement am Mittwoch auf Anfrage von Keystone-SDA bekannt gab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen könnten keine weiteren Angaben gemacht werden, hiess es auf Anfrage weiter. Seit dem Untergang eines Ausflugsschiffes bei der Inselgruppe der Seychellen im Indischen Ozean am vergangenen Freitag werden zwei Schweizer Staatsangehörige vermisst. Fünf weitere konnten gerettet werden.

Nach Angaben der nationalen Behörde für Sicherheit im Seeverkehr sank das Schiff Galatea vor der Insel Marie-Louise südwestlich der Hauptinsel Mahé. Die Ursache des Unglücks ist bislang nicht geklärt. Medienberichten zufolge wurde der Kapitän des Schiffes in Polizeigewahrsam genommen.

Die Seychellen im Indischen Ozean gelten als Tauch- und Schnorchel-Paradies. Die betroffene Marie-Louise-Insel liegt rund 300 Kilometer südwestlich von Mahé entfernt und gehört zur Inselgruppe der Amiranten.

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